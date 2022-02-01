Екатеринбург, , 20:59 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 готовы привить уже более 10 тыс. подростков. Именно столько согласий дали их законные представители, заявил региональный министр образования Юрий Биктуганов.

Вакцинация Zdrav.khv.gov.ru

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Кроме того, как пишет Накануне.Ru, сами подростки тоже изъявляют желание вакцинироваться. Чиновник напомнил, что дело это добровольное.

Замгубернатора Павел Креков добавил, что 10 тыс. согласий было набрано только за один день. А поступившие ранее в регион 2,4 тыс. доз вакцины «Спутник — М» уже использованы.