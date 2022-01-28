Майкоп, , 09:27 — REGNUM В Адыгее временно прекращено оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках. С 28 января медорганизации будут принимать только пациентов в признаками коронавирусной инфекции и ОРВИ, сообщили в региональном минздраве. Причина такого решения властей — резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом.

Поликлиника Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3)

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«Помощь будет оказываться только неотложная и экстренная в данных медицинских организациях. Врачи и средний медицинский персонал будут сниматься с приёмов и направляться в бригады для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Также они будут работать в кол-центре, обзванивая пациентов и следя за их состоянием на дому», — приводит ГТРК Адыгея слова первого замминистра здравоохранения республики Максима Коробко.

Оказание только экстренной и неотложной помощи будет осуществляться в Республиканской клинической больнице, Республиканской детской клинической больнице и Адыгейской межрайонной больнице в городе Адыгейске, сообщили в минздраве.

Как отметили в ведомстве, за третью неделю 2022 года прирост заболеваемости COVID-19 в Адыгее составил 30%. По прогнозу, пик распространения нового штамма придется на февраль, когда число заболеваний в сутки может достичь 500−700 случаев. В целях подготовки к возможному развитию событий по такому сценарию власти региона предусмотрели формирование двухмесячного запаса лекарственных средств и увеличили число мест в ковидных госпиталях до 1620.