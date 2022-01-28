Великий Новгород, , 12:28 — REGNUM За прошедшие сутки в Новгородской области с COVID-19 госпитализировали 65 человек, что на 14 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 28 января сообщили в главном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе зафиксировали 421 случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Это на 20 случаев больше, чем за 26 января. При этом чуть меньше половины, 199 случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Великом Новгороде. В области до сих пор отмечается рост числа заражений.

За минувшие сутки от COVID-19 как основной причины скончались три человека, что на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. В последнее время в Новгородской области отмечаются невысокие показатели смертности.

Количество переболевших COVID-19 за сутки пополнилось на 184 человека. Этот показатель на 14 человек больше, чем за 26 января. В регионе отмечается положительная динамика выздоровлений.

За всё время действия пандемии в Новгородской области зафиксировали 70 074 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 как основной причины скончался 831 человек, а выздоровели — 65 683.

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