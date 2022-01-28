Саратов, , 16:09 — REGNUM В Саратове с 29 января в связи с ростом заболеваемости на карантин закрывают еще 15 образовательных учреждений. Об этом сообщает городская администрация.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями, с 29 января по 4 февраля закрываются на карантин еще 15 учебных заведений», — уточнили в мэрии.

Среди них два лицея, четыре гимназии и девять школ.

С 28 по 3 февраля на карантин закрыли семь учебных заведений.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области подтверждено 141 382 случая заражения коронавирусом, из них 798 — за прошедшие сутки. Среди новых инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 287 человек, 123 — несовершеннолетние.

Читайте также: В Саратовской области за сутки госпитализировали 156 пациентов с ковидом