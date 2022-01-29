Кызыл, , 09:25 — REGNUM В Туве стартовала вакцинация школьников против коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, первые дозы препарата «Спутник М» получили старшеклассники Кызыла.

Вакцина «Спутник М» Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

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Ранее в регион поступило 480 доз вакцины для подростков, которые распределили в Республиканскую детскую больницу и Кызылскую центральную районную больницу в пгт Каа-Хем. Как отмечается, учащиеся 9−11 классов школ №9, 5 и 17 республиканской столицы привились по письменному согласию родителей.

«Вакцина помогает избежать осложнений в случае инфицирования COVID-19, существенно снижает риск развития воспалительного и постковидного синдрома у детей», — отметили в правительстве.

Добавим, что согласно решению оперштаба учащиеся 1−8 классов отправлены на дистант, тогда как старшеклассники продолжили учиться в очном режиме.

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