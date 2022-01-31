Пенза, , 13:01 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 435 случаев заражения коронавирусом, выписали 68 пациентов. В инфекционные стационары госпитализировали 31 носителя вируса, сообщает общероссийский оперативный штаб.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего по состоянию на 31 января количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 108 343 случая. Выздоровели 96 287 ковид-пациентов, скончались 4882 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли шесть пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории России отмечается снижение числа госпитализаций — 9090 за последние сутки или на 8% меньше, чем днем ранее.

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