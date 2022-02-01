Ярославль, , 12:09 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки было выявлено 615 случаев заражения коронавирусом, это новый антирекорд для ргеиона. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Предыдущий максимум был установлен 31 января и составлял 547 случаев. За последние 24 часа в Ярославской области было госпитализировано 167 человек, 98 выздоровели и 7 скончались.

По данным департамента здравоохранения в больницах региона сейчас занято 1502 инфекционных койки из 1875 развернутых. Состояние 8 процентов пациентов признано тяжелым и крайне тяжелым.

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