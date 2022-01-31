Абакан, , 10:38 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии в стационары красных зон госпитализировано 62 пациента, выписались 24 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в республиканском министерстве здравоохранения.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

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На кислороде находится 208 пациентов, на ИВЛ — 29. Запаса кислорода достаточно, заверили в минздраве.

За сутки в регионе проведено 1954 теста на коронавирус, в том числе 1596 — в лабораториях системы здравоохранения. Охват тестированием составляет 606 на 100 тысяч населения. Лаборатории системы здравоохранения работают круглосуточно. Планируется открыть дополнительные лаборатории.

Возросла госпитализация пациентов в ковидные стационары. Оперативно развёрнуты дополнительные койки — в Центре им. Лебедя, республиканском кожвендиспансере, в действующих ковидных отделениях Республиканской больницы им. Ремишевской, в Ширинской районной больнице.

Также дополнительные койки развернут в Белоярской районной больнице. После этого общий коечный фонд будет составлять около 800 коек.

По состоянию на утро 31 января в Хакасии развёрнуто 690 коек для ковид-пациентов, из них занято 595. Доля свободного коечного фонда — 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 4953 случая COVID-19.

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