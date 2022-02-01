Шебекино, Белгородская область, 1 февраля 2022, 10:09 — REGNUM Беременная женщина с положительным тестом на COVID-19, которую госпитализировали в ковид-госпиталь Шебекинской ЦРБ под Белгородом, сбежала ночью 1 февраля из медучреждения.
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Пациентка поступила в отделение 30 января. У неё отметили повышенную температуру, врачи провели необходимые обследования, УЗИ-диагностику, ПЦР-тест женщины оказался положительным. В палате беременная находилась одна, а ночью 1 февраля самостоятельно покинула акушерский корпус, решив, что дома ей будет лучше.
Пациентка вернулась в медучреждение на машине скорой помощи.