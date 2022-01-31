Ижевск, , 12:15 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 31 января после перенесенного заражения коронавирусом выписался 431 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 76 649 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 89 628 случаев заражения коронавирусом, из них 1221 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 223 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 117 жителей республики старше 65 лет.

3496 человек скончались, за минувшие сутки скончались женщины в возрасте 84 и 90 лет, накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9483 жителей региона. В течение суток госпитализировано 109 человек. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 13 299 человек, 852 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 132 человека — в тяжелом состоянии, из них 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с 24 января на работу в больницы Удмуртии дополнительно привлечено 354 человека. На фоне роста заболеваемости COVID-19 на уровне медицинских организаций сформированы планы оперативного реагирования в случае кратного увеличения пациентов с коронавирусом. В настоящее время общая потребность в студентах Ижевской государственной медицинской академии и Республиканского медицинского колледжа для привлечения в учреждения первичного звена составляет 793 человека.

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