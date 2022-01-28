Санкт-Петербург, , 19:28 — REGNUM В Северо-Западном федеральном округе ковидом болеют 143 тысячи человек, сообщает пресс-служба полпредства СЗФО.

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Резкий рост количества заболевших наблюдается в течение последней недели. В среднем заболеваемость по округу ускорилась на 128%. Выше среднего показателя — в Санкт-Петербурге, Архангельской области и в Коми.

«На начало текущей недели в СЗФО вакцинировано (первым этапом) 74% от плана, необходимого для устойчивого иммунитета. Ниже 70% в 5 регионах: Республике Коми, Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор ушел на больничный из-за COVID-19.