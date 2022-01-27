Москва, , 11:33 — REGNUM За истекшие сутки на территории России госпитализировали 12 807 пациентов с COVID-19, также было выявлено 88 816 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 11 404 617.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончалось 665 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 328 770.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 129 691 человек вылечился от нового заболевания, 29 754 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 12 226 новых пациентов с COVID-19.