Красноярск, , 14:35 — REGNUM У 67-летнего губернатора Красноярского края Александра Усса выявили коронавирус. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 27 января в пресс-службе краевого правительства.

Александр Усс Krskstate.ru

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Уточняется, что тест Усса на коронавирус показал положительны результат после поездки в Москву.

«После трёхдневного курса интенсивной терапии в стационаре губернатор самоизолировался дома и работает удалённо. Самочувствие удовлетворительное», — передаёт «7 канал».

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусной инфекцией в январе 2022 года заболел мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

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