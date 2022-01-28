Благовещенск, 28 января 2022, 11:31 — REGNUM В Амурской области коронавирусом стали чаще болеть школьники и студенты. Уровень заболеваемости в этих группах вырос на 26% и 35% соответственно. В возрастной группе 15−17 лет амурчане стали заражаться COVID-19 на 76% чаще, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе правительства региона.
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По её словам, стало меньше возникать тяжёлых пневмоний, в основном люди переносят инфекцию в форме ОРВИ. Абсолютное большинство заразившихся — не привиты.
Как сообщало ИА REGNUM, медработники детских поликлиник Приамурья начали делать прививки от COVID-19 несовершеннолетним. Регион получил 720 доз вакцины «Спутник М».