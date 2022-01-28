Якутск, , 04:44 — REGNUM За сутки 27 января в ковидные стационары Якутии госпитализирован 141 человек (днём ранее — 137). Выздоровели за последние 24 часа 410 якутян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Продолжает расти также количество новых случаев коронавирусной инфекции, за сутки их выявлено 2305 (днём ранее — 1937). Лидером по распространению вируса остаётся Якутск (1659 новых заболевших). Сложная ситуация также в Мегино-Кангаласском, Алданском, Чурапчинском, Мирнинском, Хангаласском и Верхневилюйском районах республики.

«Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Это обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 медработников из центра «Фтизиатрия» переведены в амбулатории для обслуживания коронавирусных пациентов. Переброска врачей осуществлена в рамках мобилизации врачей республики.