Тюмень, , 15:52 — REGNUM В Тюменской области вновь перенесли введение посещений торговых центров и предприятий сферы услуг по медицинским сертификатам (QR-кодам), свидетельствующим о наличии прививки от COVID-19. Об этом сообщает региональный штаб.

Сертификат о вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее введение ограничений по медсертификатам действовало до 1 февраля. Сейчас его перенесли на 1 марта.

Однако рекомендовано тюменцам старше 60 лет соблюдать режим самоизоляции, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, не прошедшим вакцинацию или не переболевшим COVID-19. Ранее работодателям было рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, без учета работников, вакцинированных или переболевших коронавирусом за последние 12 месяцев.