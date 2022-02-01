Ижевск, , 11:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 501 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 77 150 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

«Красная зона» Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

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За все время пандемии в республике подтвердили 90 878 случаев заражения коронавирусом, из них 1250 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 203 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 145 жителей республики старше 65 лет.

3506 человек скончались, за минувшие сутки семь человек, пять женщин в возрасте от 66 до 95 лет, а также 62-летний и 66-летний мужчины. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 10 222 жителя региона. В течение суток госпитализировано 142 человека. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 16 426 человек, 837 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 136 человек — в тяжелом состоянии, из них 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Удмуртии дополнительно развернули 550 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Новые места открыли в Республиканской клинической инфекционной больнице, ГКБ № 6, Можгинской районной больнице, Республиканской детской клинической больнице. С 30 января в режиме ковид-центра на 150 коек работает Завьяловская районная больница.

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