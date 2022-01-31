Абакан, 31 января 2022, 07:49 — REGNUM Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в республиканском правительстве.
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По данным оперштаба, жертвами коронавирусной инфекции стали 71-летняя и 96-летняя женщины.
Таким образом, с начала 2022 года в регионе умер 131 пациент с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 617 носителей коронавируса, выздоровели 64 человека.
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