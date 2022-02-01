Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM В Свердловской области часть школьников и студентов возвращена на дистанционный режим обучения. Эту информацию подтвердил в соцсетях губернатор Евгений Куйвашкев.

Дистанционное обучение

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идёт об учащихся со второго по восьмой классы и студентах техникумов и колледжей. Удалённо они будут заниматься до 16 февраля. А первоклассников со 2 по 16 февраля отправили на каникулы.

«Сегодня мы поставили рекорд по новым случаям коронавируса. И мы бьем эти рекорды каждый день», — объяснил Куйвашев ситуацию. И добавил, что высокая заразность штамма «Омикрон» и гигантские очереди в больницах, вынуждают возвращать часть ограничений.