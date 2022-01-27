Москва, , 17:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения отмечает рост заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков. Об этом заявила 27 января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, несовершеннолетние до сих пор не вакцинированы от коронавируса, поэтому оказались одной из наиболее уязвимых групп населения при распространении нового штамма «Омикрон».

"Поэтому сегодня надо защищать уязвимых в этом смысле подростков и детей», — подчеркнула Вуйнович.

Как передавало ИА REGNUM, накануне глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Москве Анастасия Ракова сообщила, что первая партия вакцины «Спутник М», предназначенной для подростков от 12 до 17 лет, уже поступила в столицу, запись на вакцинацию станет возможна в ближайшее время.

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