Краснодар, 1 февраля 2022, 12:21 — REGNUM Проведение диспансеризации и профосмотров в медицинских учреждениях Краснодарского края приостановят. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по итогам заседания 1 февраля. Решение принято в связи с ростом числа ковид-пациентов и нагрузки на амбулаторное звено.
Врачи, которые высвободятся из-за приостановки диспансеризации, будут направлены в амбулатории на оказание первичной помощи.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае с конца января наблюдается резкий рост числа заразившихся коронавирусом, в то же время число госпитализаций остаётся в среднем стабильным.