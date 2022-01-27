Майкоп, , 13:00 — REGNUM В Адыгею поступила первая партия вакцины против коронавируса для детей и подростков. Всего республике выделили 480 доз препарата «Спутник М». Они будут распределены по медорганизациям города Майкопа до конца текущей недели, сообщили 26 января в минздраве субъекта РФ.

Вакцинация Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

В настоящее время имеются данные ведомства о том, что в республике заразились коронавирусом за весь период пандемии 7,5 тыс. детей. Из них проходят лечение от COVID-19 в данный момент 348 человек, в том числе девять пациентов лечатся в ковидных стационарах.

Напомним, согласно рекомендациям Минздрава РФ, вакцина «Спутник М» предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. При этом лишь с 15 лет подростки имеют право самостоятельно принять решение о вакцинации, остальные дети прививаются лишь с согласия родителей.