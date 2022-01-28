Севастополь, , 10:06 — REGNUM В Севастополе госпитализированы 50 пациентов с коронавирусом, данные за минувшие сутки опубликовала 28 января пресс-служба правительства города. Накануне, 27 января. сообщалось о 54 госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выписаны из больниц города с выздоровлением 30 пациентов с COVID-19, всего выздоровевшими признаны 39 человек.

В коронавирусных стационарах на утро 28 января находятся 476 пациентов, из них 389 — с подтвержденным COVID-19. В регионе развернуто в общей сложности 703 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Всего в регионе за сутки выявили зарегистрированы 347 новых случаев заболевания COVID-19, это на 16 случаев больше, чем накануне. Скончались три пациента в возрасте от 74 до 88 лет. Всего с начала пандемии в Севастополе заражение коронавирусом подтвердилось у 56 383 человек, выздоровели 51 599, скончались 1 953 ковид-пациента.