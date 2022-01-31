Абакан, , 07:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 617 носителей коронавируса, выздоровели 64 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в правительстве республики.

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С начала 2022 года в регионе выявлено 4953 случая COVID-19. Амбулаторно лечатся на сегодняшний день 5729 (+793) пациентов, в стационарах — 595 (+32) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в Хакасии выявили 490 носителей коронавируса, выздоровели 77 человек.

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