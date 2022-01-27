Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM В Ленинградской области на амбулаторном лечении находятся 1,3 тыс. детей, которые заразились коронавирусом. Об этом 27 января на заседании правительства региона сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ребенок в больнице Today.kz

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По его словам, большое количество детей заболело, так как у них нет иммунитета к коронавирусу.

«Если на 25 января у нас было 483 зараженных ребенка, то сейчас — 1387 детей, все они под амбулаторным наблюдением», — уточнил Вылегжанин.

Он также заметил, что 25 января в регионе были дополнительно развернуты 50 ковидных коек на базе педиатрического отделения Тосненской больницы. За два дня туда было госпитализировано 17 заболевших детей. В целом на койках для несовершеннолетних с ковидом находятся 53 ребенка.

«Среди них нет тяжелых, крайне тяжелых, на ИВЛ», — заверил чиновник.

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