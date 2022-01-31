Мурманск, , 11:22 — REGNUM Мурманские власти на фоне роста заболеваемости COVID-19 приняли решение отправить половину чиновников на удаленный режим работы, сообщает оперштаб.

Дистанционная работа edar

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«С 70% до 50% сокращается численность государственных гражданских и муниципальных служащих, находящихся в очном режиме на рабочих местах. Половина коллектива должна уйти на «дистанционку», — сообщили в штабе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 января премьер-министрМихаил Мишустинпоручил перевести федеральные органы власти на дистанционный формат работы и проведения совещаний.