Екатеринбург, , 14:00 — REGNUM В Свердловской области резко возросло число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 31 января в COVID-центры региона поступили еще 503 человека. Днем ранее этот показатель составлял 148, сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 1 февраля в стационарах находятся 380 «тяжелых» ковид-пациентов. Состояние 2430 человек медики оценивают как среднетяжелое. По данным регионального оперштаба, к аппаратам ИВЛ подключен 131 гражданин.

С начала пандемии в регионе выявили 229 249 носителей коронавируса. В том числе 2825 случаев заражения за последние сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в области достигло 10 005. За последние сутки зарегистрировали 15 случаев смерти.