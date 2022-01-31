Мурманск, , 11:56 — REGNUM В Мурманской области темп заболеваемости ковидом за неделю увеличился на 171%. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы видим большое количество ежедневно заболевающих. Хорошо, что у нас остаётся на стабильном уровне госпитализация, наибольшее количество людей лечится на амбулаторном этапе. Но, тем не менее, вчера число инфицированных перевалило за 770 человек. Темп по сравнению с прошлой неделей увеличился на 171%. Это очень большие цифры. Целые коллективы в различных сферах деятельности выбывают из работы. Уровень нагрузки на первичное звено здравоохранения кратно вырос», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, половину мурманских чиновников отправили на «удаленку».