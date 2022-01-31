Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции вакцинировали 277 подростков, из них 47 — только за минувшие сутки. Об этом 31 января сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

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По его словам, вакцинация подростков добровольная, осуществляется в детских поликлиниках по письменному согласию одного из родителей. В первую очередь, из-за того что в Петербург поступила небольшая партия вакцины «Спутник М», прививаются подростки из групп риска.

«Если в пункты будут записаны дети без хронических заболеваний, они, естественно, тоже будут вакцинироваться. Пока у меня нет информации, когда поступит следующая вакцина. Но, с учетом интереса в последние дни, когда началась вакцинация у нас в городе, поставка новой партии не заставит себя ждать», — отметил чиновник.

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