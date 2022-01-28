Красноярск, , 12:29 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлено 907 носителей коронавируса, госпитализирован 371 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 183 550 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 167 052 человека. За сутки коронавирус победили 489 красноярцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в крае было выявлено 702 носителя коронавируса (госпитализировано 209 человек), выздоровели 488 человек.

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