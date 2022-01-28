Курск, , 19:14 — REGNUM С 31 января в Курской области приостанавливается деятельность предприятий общественного питания в период с 00:00 до 06:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Приостановлено проведение караоке, вечеринок, концертов, конкурсов и викторин в кафе и ресторанах. Фуд-корты в торговых центрах могут работать только навынос.

Закрываются детские игровые комнаты и развлекательные центры, аттракционы в закрытых помещениях, спортбары, боулинг и дискотеки. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы.