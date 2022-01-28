Воронеж, , 16:57 — REGNUM Новые ограничения в связи с ростом заболеваемости СOVID-19 вводятся в Воронежской области с 28 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, с 28 января вступает в действие запрет на посещение зрителями спортивных и физкультурных мероприятий. Также в регионе приостанавливается работа детских игровых комнат в закрытых помещениях, в том числе в торговых центрах.

Также в Воронежской области ввели запрет на проведение концертов со стоячими местами. Концерты, где предусмотрены сидячие места, могут проводиться при 50%-ной заполняемостью залов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Воронежской области был зарегистрирован всплеск заболеваемости ковидом — 1854 новых случая. При этом уровень госпитализаций остается на прежнем уровне, и за сутки даже снизился — 172 пациента против 181.