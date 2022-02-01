Орск, Оренбургская область, , 09:31 — REGNUM В поликлиниках города Орска Оренбургской области с 1 февраля приостановлено оказание плановой медпомощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава региона.

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Напомним, с 25 января такая ситуация объявлена в поликлиниках Оренбурга. К мере прибегли для высвобождения медкадров для оказания неотложной помощи и исключения инфицирования жителей в медучреждениях.

В регионе отмечен резкий рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Нагрузка на врачей выросла. В областном центре власти призвали волонтеров помочь медикам, испытывающим острую нехватку транспорта для выезда к пациентам.

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