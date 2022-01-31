Белгород, 31 января 2022, 15:09 — REGNUM Шесть отделений неотложной помощи начали работать в поликлинике №6 Белгорода, которая с сентября 2021 года перепрофилирована в амбулаторный ковид-центр, сообщил 31 января министр здравоохранения области Андрей Иконников.
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Медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и коронавируса оказывают 44 врача и 44 сотрудника среднего медицинского персонала. При ухудшении эпидемиологической обстановки во всех отделениях ковид-центра готовы увеличить количество медкадров в четыре раза.
В ковид-центре вызовы на дом сейчас обслуживают 38 врачей.