Москва, , 13:42 — REGNUM Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон» не станет концом пандемии. Об этом Гинцбург заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По мнению Гинцбурга, было бы неправильно думать, что штамм «Омикрон», став доминирующим, ознаменует собой конец пандемии коронавируса.

«Я не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно. По той простой причине, что мы с вами сейчас разговариваем, а в это время возникают бесконечное количество новых вариантов возбудителей COVID-19», — сказал Гинубрг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с появлением штамма «Омикрон», при котором COVID-19 протекает в более легкой форме, многие специалисты высказали мнение, что этот штамм станет своего рода «естественной вакциной». Этот штамм распространяется очень быстро и преодолевает защиту, сформированную вакцинами.

Но высказываются мнения, что коронавирус SARS-CoV-2 продолжит мутировать и нет никаких гарантий, что новые штаммы не будут более опасными, чем даже штамм «Дельта», который на сегодняшний день считается самым тяжелым.