Москва, , 13:14 — REGNUM В администрации президента занимают «непримиримую позицию» в отношении антипрививочников. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Есть антиваксеры [в Кремле], как и везде у нас в обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию», — сказал Песков.

Он уточнил, что таких людей в администрации президента «подвергают остракизму».