Волгоград, , 15:32 — REGNUM В Волгоградской области 28 января госпитализировано 254 новых ковид-пациента. Выписаны с выздоровлением 206 человек, скончались от осложнений 10 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

В больнице Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Всего в Волгоградской области выявлено 138 511 носителей инфекции. Справились с заражением 124 437 жителей, в летальной статистике 5 963 записи.

По данным регионального оперштаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 825 человек, в том числе у 276 детей. Новые случаи заболевания зафиксированы в 30 районах региона. Лечатся в стационарах и амбулаторно 8 111 пациентов.