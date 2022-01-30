Москва, , 11:54 — REGNUM В Москве за прошедшие сутки с диагнозом «коронавирусная инфекция» госпитализированы 1383 человека. Об этом сегодня, 30 января, сообщает городской оперативный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего за сутки в российской столице выявили 24 030 новых случая заражения коронавирусом. Но, поскольку, течение COVID-19 при заражении штаммом «Омикрон» протекает несколько легче, чем при других штамма, госпитализация понадобилась только 1382 пациентам. Таким образом, доля госпитализаций составляет 5,8%.

За сутки в Москве смогли выздороветь от COVID-19 5025 человек.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в Москве скончались 77 человек.

В стационарах на аппаратах искуственной вентиляции легких остаются 490 пациентов.