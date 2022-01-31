Барнаул, , 14:21 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявлен «Омикрон» и ежедневно выявляют более тысячи новых заражений коронавирусом, уже произошли случаи повторного заболевания COVID-19 среди медицинских работников и немедицинского персонала. Об этом 31 января в ходе совещания сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По его словам, на этом фоне в ближайшие дни будет переформатирована работа некоторых лечебных учреждений Алтайского края. Будут открыты дополнительные кабинеты для приема заболевших коронавирусом. На помощь первичному звену здравоохранения готовятся прийти студенты-медики, в том числе они будут консультировать заболевших по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Алтайского края сегодня, 31 января, известили о переходе на дистанционный режим работы. На текущей неделе заседание краевого кабмина отменили из-за болезни некоторых докладчиков.

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