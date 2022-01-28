Чита, , 07:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 28 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 100 839 (+495 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 93 070 пациентов (+302 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2357 человека (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 78 находятся в тяжёлом состоянии (+2 за сутки), 20 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за последние сутки данные не поменялись).

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