Воронеж, , 15:16 — REGNUM Все беременные женщины будут переведены на дистанционный формат работы в органах власти и подведомственных учреждениях в Воронежской области. Решение принято 1 февраля региональным оперативным штабом, сообщается в телеграм-канале облправительства.

Дистанционная работа edar

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Руководителям частных организаций рекомендовано также перевести беременных сотрудниц на дистанционный формат работы.

Также глава региона поставил на особый контроль мониторинг наличия лекарств, которые бесплатно выдаются в поликлиниках, и наличие препаратов в аптеках.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ рекомендовал работодателям перевести на удалённый режим работы максимальное число сотрудников в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.