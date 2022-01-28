Курган, , 21:14 — REGNUM В Курганской области с начала пандемии коронавируса скончались 10 детей с COVID-19. Об этом сообщает портал «Область 45» со ссылкой на главного врача Курганской детской поликлиники Эдуарда Вебера.

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За последнюю неделю в регионе врачи подтверждали от 20 до 60 случаев заболеваемости детей в сутки. У большинство несовершеннолетних в Курганской области COVID-19, по словам Вебера, протекает в лёгкой форме. Дети вылечиваются в среднем в течение одной недели. Тест-систем и лекарств в регионе для лечения детей достаточно, уверяет Вебер.

Предотвратить летальные случаи среди юных пациентов с COVID-19, по мнению Эдуарда Вебера, поможет вакцинация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января в Курганскую область поступило 720 доз вакцины «Спутник М» для подростков 12−17 лет.

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