Санкт-Петербург, , 21:49 — REGNUM В Ленинградской области, вслед за соседним Петербургом, ужесточили режим антиковидных ограничений для несовершеннолетних, в связи с возросшей заболеваемостью COVID-19 в этой возрастной группе. Соответствующий документ 1 февраля подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Электричка в Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

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Этим решением в срок до 20 февраля в школах, организациях дополнительного образования и домах культуры Ленинградской области все дополнительные образовательные программы переводятся в дистанционный формат. На тот же срок детские массовые и спортивные массовые мероприятия для детей запрещены.

Несовершеннолетним также запрещено посещение музеев, театров, кинотеатров, цирков, фитнес-клубов, бассейнов и объектов развлечения и досуга.

Это ограничение не распространяется на организованные группы одноклассников, а также если ребенок идёт в указанные организации вместе с семьей.

Физкультурные и спортивные мероприятия до 20 февраля могут проводиться только на открытом воздухе. В районах «красной» и «желтой» зон Ленобласти их численность ограничена лимитом в 500 человек, в «зеленой» — до 1000 человек.

Кроме того, до 20 февраля в Ленобласти запрещается проведение массовых гуляний и зрелищных мероприятий.

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