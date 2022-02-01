Москва, , 09:03 — REGNUM Число операторов горячей линии «122» в Москве увеличено до 7 тысяч, сообщает 1 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«Это в три раза больше, чем две недели назад», — рассказали в мэрии. Решение об увеличении штата принято в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон».

Операторы проводят круглосуточные консультации, принимают заявки на вызов врача, а в экстренных случаях адресуют звонки в скорую помощь.

В мэрии отметили, что только за последнюю неделю операторы перезвонили горожанам более 25 тысяч раз.