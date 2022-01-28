Белгород, , 10:47 — REGNUM Вводить дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19 в Белгородской области пока не планируют, сообщил 28 января губернатор Вячеслав Гладков.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе накануне официально подтвердили первые 14 случаев штамма «Омикрон», при этом власти «понимали, что он зашёл к нам какое-то время назад». В области увеличивают объём тестирования на COVID-19, повышают требования к предприятиям и учреждениям образования в части контроля за масочным режимом и разведения потоков граждан.

«Необходимости в каких-либо дополнительных ограничениях мы пока не видим. Заболеваемость достаточно высокая, но тяжёлых случаев, слава богу, немного. И надеемся, что те меры, которые мы предприняли, будут результативными. Но каждый день мы проводим мониторинг ситуации. Переводить детей на дистанционное обучение ситуация пока не требует. Мы контролируем ситуацию как в целом по области, так и в разрезе каждого образовательного учреждения», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный кол-центр «122», сотрудники которого принимают заявки на вызов врача, готов обрабатывать до пяти тысяч обращений в сутки.