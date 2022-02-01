Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM В Ростовской области не все 100% пациентов, заболевшие COVID-19, получают лекарства по полному списку, так как в этом нет необходимости. При этом на Дону сформирован достаточный запас медикаментов. Об этом сообщил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

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«Многие пациенты считают, что им должны выделить все медикаменты, которые перечислены в методических рекомендациях по лечению COVID-19, однако схему лечения подбирает врач, исходя из потребностей конкретного пациента. Основные препараты, которые выдаются бесплатно: «парацетамол», «интерферон», «умифеновир». А препараты, которые связаны с системой свертывания крови, не назначаются», — пояснил глава ведомства.

ИА REGNUM сообщало, что 70% из 600 респондентов не получили бесплатные медикаменты от COVID-19. Таковы данные опроса, который провели активисты Общероссийского народного фронта. В рамках опроса также всплыла проблема и с вызовом врача на дом, записи на ПЦР-тестирование по номеру 122.

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