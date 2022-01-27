Тюмень, , 13:58 — REGNUM В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 94 ковидных пациента, 130 госпитализировано с COVID-19. Об этом 27 января сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За сутки на 27 января коронавирус выявили у 640 тюменцев. Это на 40 человек больше, чем днём ранее. В лабораториях региона проведено за сутки 14 642 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 января коронавирус выявили у 98 166 человек, выздоровели 84 483 пациента, скончались 3 708 (на 10 человек больше, чем днём ранее).

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