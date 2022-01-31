Кызыл, , 08:23 — REGNUM В Туве все школьники и студенты средних специальных учебных заведений переведены на дистанционное обучение с 31 января по 7 февраля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение об этом принято 30 января.

Школьный класс © Светлна Шаповалова

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В настоящее время республика продолжает бить рекорды по суточному приросту заражённых коронавирусом. Причём, значительную долю среди новых носителей занимают дети до 14 лет.

«Наступающий невидимый враг вынуждает нас принимать более жесткие меры ради защиты здоровья людей и детей в частности. С понедельника, 31 января, все школьники и студенты ссузов будут переведены на дистанционное обучение», — отметил в связи с этим глава региона Владислав Ховалыг.

Как отмечается, решение о формате обучения студентов Тувинского государственного университета принимает руководство учебного заведения, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

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