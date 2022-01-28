Оренбург, , 10:20 — REGNUM В Оренбургской области принято решение о проведении Дня родной школы в формате онлайн. Это связано с неблагополучной эпидситуацией. Об этом сообщает министерство образования региона.

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В первую субботу февраля, в Оренбуржье состоится восемнадцатый областной День родной школы. Мероприятия, посвященных празднику, пройдут в дистанционном формате, в том числе встречи с выпускниками. На интернет-площадках разместят праздничные открытки и видеоролики, поздравления для школ.

Напомним, в Оренбурге все школы с 28 января ушли на «дистант». Карантин объявлен по 3 февраля из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.