Сыктывкар, , 17:16 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 891 случай COVID-19, с инфекцией госпитализировали 76 человек, сообщает оперштаб.

Госпитализация Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

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«Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 296 случаев, Ухте — 251, Воркуте и Сосногорском районе — по 45, Усинске — 44. Всего под медицинским наблюдением находятся 5 611 человек», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Росси коронавирус выявили у 124 070 человек.